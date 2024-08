Vacanze agli sgoccioli per i piloti della Formula 1: il Mondiale riparte nel prossimo fine settimana del 23-24-25 agosto, con il Gran Premio d’Olanda sul circuito di Zandvoort.

I piloti della Scuderia Ferrari si godono gli ultimi spiccioli di ferie: Charles Leclerc le ha trascorse tra casa sua (Montecarlo) e Ibiza, mentre Carlos Sainz è rimasto in Spagna, a Maiorca e alle Isole Baleari. Per il futuro ferrarista Lewis Hamilton, una capatina alle Olimpiadi di Parigi e poi è scomparso dai radar “social”, dedicandosi ad alcune delle sue passioni: lo yoga e la meditazione. Ma ormai, dalla meditazione si torna alla velocità: dall’inizio della prossima settimana, tutto il “circus” della F1 si rimetterà in movimento, in direzione Olanda. Non tutti, però, hanno fatto le ferie: gli ingegneri e i tecnici della Ferrari hanno lavorato sodo per gli aggiornamenti necessari alle monoposto SF-24, che saranno presentati probabilmente a Monza, al Gran Premio d’Italia, nel week end del 1° settembre.

Il vero “update” riguarderà soprattutto il fondo delle monoposto, di cui è in corso di preparazione una nuova versione, per massimizzare l’uso delle “pance rovesciate”.

Un’altra novità riguarderà le sospensioni, in particolare quelle posteriori.

In cantiere c’è anche una nuova ala anteriore, così come un cofano-motore differente nella parte superiore. Progetti destinati, ormai, soprattutto al Mondiale 2025.