Nel video, l’intervista al Capitano Marco Zavattaro, Comandante Compagnia Carabinieri Modena

La settimana di Ferragosto porta con sé ferie e riposo, ma attenzione alle case lasciate vuote. I ladri non vanno infatti in vacanza e come ogni estate, nei periodi delle grandi partenze, si alza il numero di intrusioni all’interno delle abitazioni. Per evitare di incorrere in spiacevoli sorprese al proprio ritorno i Carabinieri di Modena ricordano quali sono gli accorgimenti migliori per limitare il rischio di restare vittime di furti nelle case. Intanto le attività dei Carabinieri di Modena proseguono, anzi si intensificano nel periodo di agosto, per rendere tranquilla l’estate sotto la Ghirlandina. In particolare, è attivo un servizio di prevenzione nei confronti dei reati predatori, con attività di sensibilizzazione nei confronti dei negozianti, che vengono invitati a dotarsi di sistemi di videosorveglianza e altri accorgimenti utili alla sicurezza