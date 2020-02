Il sindaco di Finale Emilia, Sandro Palazzi, ha deciso di chiudere Ponte Vecchio perché “Non dà garanzie sufficienti di sicurezza”. Il ponte che collega la bassa modenese ed il ferrarese è stato analizzato e sono emersi problemi strutturali che non garantisco più la sicurezza per le persone ed i veicoli in transito. L’ingegnere che ha redatto la relazione ha quindi prescritto la chiusura del ponte. Da ieri mattina è stato dato ordine di predisporne l’interruzione al transito. Nei prossimi giorni seguiranno indagini suppletive ancora più accurate per la sua riapertura, che al momento, fa sapere il sindaco, è prematuro stabilire