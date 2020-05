Il coronavirus ha allungato l’attesa, ma oggi i fan di Nek possono esultare per l’uscita del nuovo album del cantante sassolese, “Il mio gioco preferito – parte seconda”. Come suggerisce il titolo, il disco va a completare il lavoro iniziato lo scorso anno. Un capitolo due a cui Filippo Neviani, in arte Nek, stava per terminare quando è iniziata l’emergenza coronavirus. L’isolamento forzato ha modificato quelli che erano i piani iniziali, portando il cantautore sassolese a rivedere alcune scelte e a puntare più su suoni e sapori anni Ottanta. E sempre dal passato arrivano le sorprese nel nuovo disco: torna un classico di Nek “E da qui”, singolo di dieci anni fa cantato insieme alle figlie. “Volevo dare una connotazione live a questi nuovi pezzi e l’ho fatto”, ha commentato il cantante. “È stato strano, ma io fermo non ci sto neanche se mi puntano una pistola alla tempia. La musica non si ferma, la mia musica non si ferma, perché senza morirei”. In occasione dell’uscita del disco, Nek insieme alla sua band ha girato un concerto live in una Piazza della Rosa, davanti al palazzo ducale di Sassuolo, completamente deserta. L’esibizione sarà a breve disponibile su YouTube.