3 settimane di vacanza con soli 6 giorni di ferie. Non è utopia ma è la bella notizia che arriva con il 2020. L’anno nuovo parte sotto i migliori auspici per i lavoratori, che grazie a delle festività che cadranno all’inizio e alla fine della settimana lavorativa potranno permettersi delle vacanze più lunghe usufruendo solo in minima parte della ferie. Partiamo dal principio: il 6 gennaio, epifania, cade di lunedì, che si può attaccare al sabato e alla domenica precedenti. La Festa della Liberazione (25 aprile) sarà di sabato, mentre primo maggio e 2 giugno rispettivamente di venerdì e martedì, quindi a queste due feste si possono attaccare altri 3 giorni complessivamente. Il 15 agosto sarà sabato, il primo novembre domenica e l’8 dicembre martedì, e quindi per i più fortunati anche lunedì 7 si starà a casa. Il Natale del 2020 cadrà di venerdì, mentre il 31 dicembre sarà un giovedì. Il 2020 diventa per tanti l’occasione per concedersi un viaggio, o più semplicemente per rilassarsi con famiglia e amici.