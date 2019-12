Il 2019 ci sta per abbandonare tra poche ore, il 2020 è alle porte. In tanti si sono organizzati per salutare l’anno appena passato e accogliere quello che verrà in compagnia della famiglia o degli amici. Tanti altri hanno deciso di passarlo in Piazza Roma a Modena, dove l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta animerà la festa della notte di San Silvestro con balli e danze tipiche salentine. Tutti invitati a ballare, dai più grandi ai più piccini, perché imparare i passi della pizzica non è per nulla complicato. Unico ingrediente necessario tanta voglia di divertirsi.

Nel video l’intervista a Gabriella Della Monaca, Responsabile comunicazione Fondazione La notte della Taranta