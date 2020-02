Nel video intervista a:

– Dott. ssa Adriana Pagliani, Associazione Protezione Del Gatto

– Giulia Schiavi, Servizio recupero gatti incidentati

Persiani, siamesi, certosini: fanno le fusa e ci tengono compagnia in ogni momento della giornata. Stiamo parlando dei nostri cari mici perché oggi, 17 febbraio, è la Giornata Internazionale del Gatto. Istituita nel 2002 dall’International Fund for Animal Welfare, la festa ricorre teoricamente l’8 agosto, ma in molti paesi d’Europa, tra cui l’Italia, si celebra a febbraio per via di una vecchia tradizione che considerava questo mese come il “mese dei gatti e delle streghe” e il 17 il giorno associato alla sventura, paura popolare che ha sempre accompagnato il felino domestico. Nel nostro paese sono 7 milioni e mezzo i mici domestici. A Modena i gatti sono oltre 3000.

Chi sceglie di adottare un gatto deve prendersene cura a 360°, offrendogli tutto ciò di cui ha bisogno. Purtroppo negli ultimi anni però sono aumentati anche gli incidenti che coinvolgono i felini.