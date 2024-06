Dopo la Formula 1, per la Ferrari sta per arrivare la Formula E.

La categoria all-electric, giunta alla decima stagione, con un discreto successo in tutto il mondo, potrebbe presto accogliere la tecnologia del Cavallino Rampante.

E così, dopo l’impegno nell’Endurance e l’annunciato esordio nella vela, il “Campionato Elettrico” rappresenterebbe una nuova sfida per la casa di Maranello. Del resto, la prima Rossa tutta elettrica da strada sarà pronta per il 2025 e altrettanto pronto è il nuovo polo industriale per sviluppare batterie componenti necessari.

Dal punto vista sportivo, i segnali di grande riscossa del Cavallino sono evidenti, su tutte le piste: a partire dalla vittoria in F1 a Montecarlo, domenica scorsa con Charles Leclerc, fino alle mitiche gare, come la 24Ore di LeMans, vinta l’anno scorso con l’equipaggio Giovinazzi-Calado-Pier Guidi sulla hypercar F99P.

Il 15 giugno la Ferrari si appresta a difendere il titolo sul prestigioso circuito francese.

Come nell’Endurance, anche nella Formula E l’avversario da battere sarà la Porsche. Il progetto va avanti, in direzione 2026.