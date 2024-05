Nel video, le interviste a:

Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze

Giovanni Savorani, Presidente Confindustria Ceramica

Incontro a porte chiuse tra il ministro Giancarlo Giorgetti e gli imprenditori del settore ceramico nella sede di Confindustria di Sassuolo. Il ministro dell’Economia e delle Finanze ha ascoltato e raccolto le preoccupazioni di un settore fiore all’occhiello di tutto il made in Italy alle prese oggi con un calo delle vendite del 20% e il rischio di perdere competitività a livello mondiale. Per Giorgetti i problemi del settore vanno affrontati in Europa, a partire da un cambio di passo nelle norme sulle emissioni. Per il Presidente di Confindustria Ceramica, Giovanni Savorani, una grande sfida si giocherà in Europa, ma altre importanti misure possono essere fatte direttamente in Italia, come un nuovo piano per la sostenibilità delle abitazioni, ora che è tramontato il Superbonus.