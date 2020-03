E un ulteriore aiuto ai medici in prima linea nella lotta al contagio arriva dalla Ferrari. L’azienda di Maranello, insieme a Fiat Chrysler, è in trattativa con il più grande produttore di ventilatori d’Italia, la Siare Engineering, per aiutare a incrementare la produzione di macchinari salvavita all’interno delle terapie intensive. La trattativa riguarda in particolare la produzione delle componenti elettroniche per poter portare la produzione di ventilatori da 160 a 500 al mese. Manca ancora l’ufficialità, ma secondo alcune fonti, Ferrari sarebbe pronta per iniziare a costruire parti di ventilatori nella sua sede di Maranello