Ieri, in tarda mattinata, i carabinieri della stazione di Novi di Modena hanno denunciato alla procura della Repubblica un diciannovenne del luogo, già conosciuto ai militari, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane era stato sorpreso in quella via Sant’Antonio alla guida di una grossa moto da cross, ancorché sprovvisto di patente di guida, con il mezzo privo di targa e di copertura assicurativa. Durante le operazioni, il giovane, decisamente insofferente al controllo, ha reagito lanciando alcuni sassi contro i carabinieri che stavano procedendo agli atti previsti, senza tuttavia colpirli