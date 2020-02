Nel video l’intervista ad Amedeo Faenza, Presidente Federalberghi Modena

Sta coinvolgendo tutto e tutti il Coronavirus, che ha mandato letteralmente in tilt tutta l’Emilia Romagna. Un problema che si riscontra anche negli alberghi della città modenese, che si stanno svuotando e sono rimasti senza alcuna prenotazione. Il Presidente Faenza ha convocato per domani una riunione d’urgenza con gli albergatori per fare le valutazioni del caso. Il problema più grande coinvolge chiaramente i turisti che sono i primi ad essere danneggiati da queste emergenze, oltre ovviamente agli albergatori, che vedono percentuali di occupazioni bassissime.