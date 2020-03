Nel servizio il video messaggio della Famiglia Pavironica

Solitamente si affacciano su Piazza Grande per il classico sproloquio di Carnevale, ma in questo periodo di Coronavirus in cui non bisogna uscire di casa, anche la Famiglia Pavironica ha voluto lanciare il proprio appello a rimanere tra le mura domestiche tramite un video, diventato immediatamente virale tra i modenesi. Sandrone, la Pulonia e Sgorghiguelo, sempre contraddistinti dalla loro simpatia e dal loro essere chiari, semplici e diretti, hanno ricordato come non si debba scherzare con il Coronavirus, dando anche qualche consiglio su come trascorrere questo periodo di quarantena forzata.