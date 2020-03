Continua ad allargarsi in ambito internazionale il fronte di chi ritiene sia impossibile far cominciare dal prossimo 24 luglio le Olimpiadi di Tokyo. Dopo i dubbi dello stesso premier giapponese Abe, Canada e Australia hanno già annunciato che non invieranno i propri atleti. Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Bach ha reso noto con una lettera che entro un mese verrà presa la decisione definitiva, escludendo anche che l’Olimpiade sarà cancellata: si va verso lo slittamento di qualche mese, comunque entro fine 2020. E anche i tanti atleti modenesi che hanno già staccato il pass a cinque cerchi sono in attesa. L’asso carpigiano del nuoto mondiale Gregorio Paltrinieri da Ostia prosegue il lavoro e ne approfitta per mandare un messaggio agli italiani di restare a casa. In tanti lavorano da casa, come Ludovico Fossali che da Trento si allena in vista dello storico debutto dell’arrampicata ai Giochi: l’atleta vignolese ha postato sulla propria pagina Instagram alcuni esercizi per mantenere la forma fisica. Poco prima dello stop delle attività anche Erika Piancastelli, stella della nazionale azzurra di softball, si era fermata a Modena per preparare l’avventura olimpica che quasi certamente ci sarà, anche se con qualche mese di ritardo.