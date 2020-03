La Formula1 accende i motori. Questo weekend inizia il mondiale 2020, che come da tradizione disputerà la prima gara dell’anno in Australia, nel tracciato dell’Albert Park di Melbourne. Sarà un mondiale sicuramente entusiasmante sotto tanti punti di vista. È l’ultimo anno con questi regolamenti, poi dal 2021 sarà stravolgimento totale. È l’anno in cui la Ferrari correrà il 1000esimo Gran Premio della sua storia nella massima competizione per le quattro ruote. È il mondiale in cui Lewis Hamilton va a caccia del suo settimo titolo iridato, per eguagliare il record di un certo Michael Schumacher, ma è anche la stagione dove la Rossa di Maranello dovrà cercare di impedirglielo a tutti i costi per tentare di riportare a casa un titolo piloti che manca dal 2007 e un mondiale costruttori assente invece dal 2008. Il mondiale 2020 si preannuncia quindi gustoso, anche se non nasce sotto una buona stella vista l’emergenza Coronavirus. La prossima tappa, in Bahrain il 22 marzo verrà disputata a porte chiuse, mentre il Gran Premio cinese del 19 aprile è stato sospeso ed è a rischio anche la new entry Vietnam del 5 aprile. Già nella conferenza stampa pre GP australiano però il campione del mondo in carica Hamilton ha posto l’accento sulla vicenda: “È scioccante correre qui”, ha tuonato Lewis “si fermano tutti tranne noi. Il denaro è re” ha poi concluso il 6 volte campione del mondo britannico. E in effetti il problema Covid-19 sussiste anche in F1: la McLaren ha infatti annunciato di ritirarsi dal Gran Premio australiano perché un membro del team è risultato positivo al tampone del Coronavirus. Al momento dalla FIA non è arrivata nessuna comunicazione circa la possibilità di rinvio della gara, anche se l’ipotesi è al vaglio. Ad oggi però la corsa australiana si disputerà regolarmente, senza la McLaren.