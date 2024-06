Come ogni estate, con l’arrivo del caldo, parte il progetto “Estate Sicura” del Comune di Modena. Si tratta di iniziative a favore delle persone anziane per rendere meno disagevole la permanenza in città durante i mesi più caldi. Il piano prevede, in particolare, l’attivazione di un numero verde (800493797) che rimarrà in funzione fino al 15 settembre, offrendo accoglienza e ascolto agli anziani in difficoltà psicologica, a causa di isolamento e solitudine. È stata anche completata la mappa degli over 75 “a rischio”, che vivono soli o con altri anziani e non hanno figli residenti in città. Di questi viene compilato un elenco per ogni medico di famiglia, affinché si possano attivare i servizi di base – e le eventuali visite a domicilio – attraverso il Punto unico di accesso socio-sanitario (Puass). Infine, per i casi di emergenza in periodi con ondate di caldo che si protraggono per più giorni consecutivi, segnalati da Arpa come forte disagio, è stata strutturata una vera e propria unità di crisi.

Il progetto “Estate Sicura” nasce dalla collaborazione tra i Servizi del Settore Politiche sociale del Comune di Modena e il Dipartimento di Cure Primarie dell’Ausl di Modena, insieme ad associazioni e gruppi di volontariato.