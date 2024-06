Nel video l’intervista a Giampiero Montanari, pittore e scultore

50 mostre personali per Giampiero Montanari. L’ultima, in ordine di tempo e ancora visitabile, è in corso di svolgimento nell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna a Bologna.

La mostra ha un titolo intimista: “Viaggio nella vita di un artista”.

Ultimissimi giorni di visita, fino a lunedi 10 giugno, dalle 9 alle 18.

Finora l’esposizione ha avuto un buon successo di pubblico, anche tra visitatori stranieri, in particolare inglesi e tedeschi, da sempre affascinati dal colore “Rosso Bologna”, quelli dei tetti, per intenderci. .

Diplomato all’istituto d’arte, viaggiatore all’ennesima potenza e allievo di alcuni pittori e scultori internazionali di grido, Giampiero Montanari – bolognese doc, animatore della scena artistica felsinea – è un artista a 360°, maestro di pittura all’aperto.

Montanari è annoverato anche come socio-artista dell’Associazione “Francesco Francia”, la più antica associazione bolognese dedita alle arti.

Con i suoi 40 quadri in mostra nella sede della Regione, Giampiero Montanari non ha fatto altro che esprimere il suo sentimento più puro: il suo amore per Bologna.