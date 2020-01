Il Sassuolo ci ha sperato fino alla fine, ma Kevin Bonifazi non vestirà la maglia neroverde. Il difensore centrale di proprietà del Torino, che coi granata ha giocato appena 3 gare fino a qui, torna alla Spal che ha battuto la concorrenza del Sassuolo, alla disperata ricerca di un centrale vista la continua emergenza difensiva. Decisiva la formula con cui la dirigenza ferrarese si è affacciata sulla trattativa: prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni, una cifra a cui il Torino non ha saputo dire di no. Il Sassuolo dunque deve cambiare obiettivo e così il mirino va verso Gian Giacomo Magnani, che era stato parcheggiato in estate al Brescia. Ma con i lombardi Magnani ha giocato appena 114 minuti in due gare, fermato subito da un infortunio e poi offuscato da Chancellor e dall’esplosione di Cistana. Il ragazzo originario di Fabbrico, nella Bassa reggiana, si appresta così a fare ritorno a casa, nonostante qualche squadra come Cagliari e Sampdoria avessero bussato alla porta di Carnevali.

Intanto mister De Zerbi fa la conta in vista della gara di domenica a Genova con la Sampdoria. E dall’infermeria non c’è in vista nessun rientro. I vari Chiriches, Defrel, Marlon, Duncan e Ferrari restano tutti indisponibili e il tecnico dovrebbe riproporre la stessa squadra che ha battuto in rimonta il Torino. Nell’ottica del turnover potrebbero esserci due cambi. In mediana dove Magnanelli insidia Obiang e nel tridente alle spalle di Caputo, dove c’è la candidatura di Djuricic al posto di Traorè.