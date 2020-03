L’Esecutivo riunitosi a Palazzo Chigi ha optato per la decisione di chiudere scuole e università fino al prossimo 15 di marzo. Per gli eventi sportivi invece, le partite saranno disputate tutte a porte chiuse fino a nuove ordinanze come affermato dal Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, mentre lasciava palazzo Chigi. Potrebbe saltare anche la cerimonia per la festa delle donne domenica 8 marzo, se le direttive del governo che dovrebbero essere emanate oggi o domani vieteranno cerimonie, convegni e congressi. Annullato il viaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Mozambico.