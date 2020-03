Il Policlinico di Modena si sta attrezzando per far fronte all’emergenza Coronavirus con nuove assunzioni e la riassegnazione ai reparti più coinvolti dei medici e degli infermieri recuperati a seguito della riduzione dell’attività chirurgica e ambulatoriale. Tutto il personale è impegnato nella gestione della crisi e i reparti più direttamente coinvolti sono le Malattie Infettive, le Malattie dell’Apparato Respiratorio, i Pronto Soccorsi e le Terapie Intensive.

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria ha previsto l’assunzione di medici per l’unità operativa di malattie infettive, che è stata potenziata anche con l’aggiunta di due reperibilità H24. E una reperibilità aggiuntiva in fascia diurna è stata anche istituita presso l’unità operativa di Malattie dell’Apparato Respiratorio, dove vi è stato un potenziamento dell’organico in servizio.

Negli ultimi 15 giorni sono stati inoltre assunti 52 tra infermieri, operatori socio sanitari, ostetriche e tecnici di radiologia. Le assunzioni continueranno anche nei prossimi giorni in base all’evoluzione della situazione.

Come è tragicamente testimoniato dalla situazione lombarda, grandi problemi derivano dalla carenza di posti in terapia intensiva. Il Policlinico ha avviato a questo proposito un programma di ampliamento dei posti letto da dedicare ai pazienti COVID-19 positivi. Al momento al Policlinico, oltre ai 12 letti normalmente dedicati alla Terapia Intensiva, sono stati attivati 9 posti letto aggiuntivi. Dopo questa prima attivazione, è stata realizzata un’ulteriore espansione utilizzando il Blocco Operatorio del 1° piano, che ha permesso di dedicare altri 13 posti letto per il ricovero di pazienti intensivi.

All’ospedale di Baggiovara, i posti dedicati ai pazienti positivi al coronavirus sono 6 e sarà possibile utilizzare in modo progressivo, tutti i 24 posti intensivi per i pazienti COVID-19, mantenendo i posti letto necessari per l’assistenza agli altri pazienti attivando uno specifico settore di 10 posti letto ricavati nella Recovery Room e nelle sale operatorie del comparto operatorio chirurgico del 3 piano.

Quindi, in questo momento sono attivi 22 posti presso il Policlinico più 6 posti all’Ospedale Civile, per un totale di 28 posti intensivi dedicati ai COVID-19. Attualmente sono ricoverati 15 pazienti, tutti in prognosi riservata.