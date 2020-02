Nel video intervista a Raffaele Donini, Assessore Sanità Emilia-Romagna

È stato un battesimo del fuoco quello del nuovo assessore alla Sanità regionale Raffaele Donini che ieri si è insediato in Giunta sostituendo Sergio Venturi. Subito dopo la riunione di ieri nel palazzo della Giunta Regionale con i sindaci e i presidenti di provincia emiliano-romagnoli, Donini ha fatto il punto della situazione Coronavirus: nessun focolaio in Emilia-Romagna e si va avanti con i tamponi.

Donini ha anche confermato l’allestimento di presidi di medicina avanzata in 8 ospedali della regione al fine di predisporre percorsi sicuri per chi presenta sintomi, che è comunque tenuto a telefonare a 118 o medico di medicina generale e non recarsi fisicamente al pronto soccorso. In provincia i presidi esterni sono in allestimento a Mirandola, Pavullo e Vignola.