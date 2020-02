E’ un fine settimana surreale quello che si prepara a vivere lo sport modenese. Tutto fermo oggi e domani, come da ordinanza firmata domenica scorsa dalla Regione, nessuna gara, nemmeno amichevole, nessun torneo o manifestazione di qualsiasi sport. Un blocco totale imposto da Piacenza a Rimini, che in mattinata ha coinvolto anche le due gare di serie A Parma-Spal e Sassuolo-Brescia rinviate a maggio. Gli appassionati di sport della nostra provincia per una domenica dovranno dedicarsi ad altro, perché stadi, palazzetti e impianti sportivi resteranno chiusi. Uno stop a cascata, che parte dal calcio professionistico, con il blocco alle gare di Modena e Carpi e che tocca tutti. Rinviata in blocco la giornata del calcio dilettantistico, ma non si gioca nemmeno negli altri sport. Nel volley la Leo Shoes Modena sarebbe stata comunque ai box per il turno di sosta, mentre i gialloblù mercoledì 4 riceveranno a porte chiuse al PalaPanini i francesi dell’Ajaccio nel ritorno di Coppa Cev. Rinviato anche il turno di A2 femminile per Montale e Sassuolo che avrebbero dovuto sfidare Marsala e Baronissi, fermi anche tutti i campionati minori. Stessa sorte per tutti gli sport di squadra, basket, calcio a 5, pallamano, e anche per le altre manifestazioni. Come le bocce che hanno visto l’annullamento delle due gare nazionali previste sul suolo modenese, l’individuale femminile Trofeo Lady Maranello di oggi e la Juniores Trofeo Marchesini di domani a Soliera.