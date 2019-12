Lavoro, welfare, tasse, e ambiente. Temi su cui si concentra buona parte dei programmi degli schieramenti di centro sinistra e centro destra nella campagna elettorale in vista delle prossime elezioni regionali del 26 gennaio. Per il PD, che a Modena ha già ufficializzato i candidati in lista, la sfida in continuità con l’esperienza di governo e con gli ultimi 5 anni, sarà sul temi dell’ambiente, e welfare per le famiglie. La sfida dell’ultimo mese prima del voto del 26 gennaio sarà concentrata anche alla conquista degli indecisi, che secondo le ultime rivelazione costituirebbero il 25% degli elettori. Capaci di spostare l’ago della bilancia negli ultimi giorni. Ma che cosa la gente chiede alla politica?

Nel video l’intervista a Giuseppe Boschini, Consigliere regionale e candidato PD