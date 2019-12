Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni sono i due grandi nomi in campo per le elezioni regionali del 2020, ma sembra che non siano poi così tanto conosciuti. A dirlo è un sondaggio organizzato nell’ultimo mese dall’associazione Orlando, che gestisce il centro delle donne di Bologna. Il gruppo ha selezionato 40 donne tra i 22 e i 72 anni in quattro diverse città della regione, a Modena, Forlì, Ferrara e nel capoluogo e le ha intervistate. Dalle risposte fornite, è emerso che, anche se alle regionali hanno tutte intenzione di andare a votare, le intervistate hanno scarsissima conoscenza dei candidati alla presidenza e dei loro programmi. La stragrande maggioranza non aveva nemmeno mai sentito parlare di nessuno dei due. A loro è stato chiesto anche di indicare i problemi più sentiti nelle loro città, quelli più avvertiti da loro in quanto donne e quali sarebbero le proposte politiche in grado di spingerle maggiormente a votare. È emerso che le donne avvertono sempre le discriminazioni sul lavoro, sono preoccupate per le difficoltà incontrate dai giovani nell’accesso al lavoro e avvertono sulle loro spalle il peso del carico famigliare. A questo proposito una lamentela ricorrente riguarda i nidi, “pochi e costosi”. A Modena è inoltre fuoriuscito con forza il problema della mancanza di mezzi pubblici la sera e il timore di uscire sole nelle ore buie. Da queste interviste, ha commentato l’associazione Orlando, si carpisce una difficoltà nella comunicazione die programmi politici, ma anche “una mancanza di ascolto, tanto è vero che queste donne erano molto contente di poter dire la propria”