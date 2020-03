Modena dice addio a un esponente di primo piano della tradizione politica della città e che ha improntato la sua vita all’impegno soprattutto nei settori dell’economia e del lavoro, con un’attenzione particolare ai valori dell’equità e della giustizia sociale. Si è spento Dario Mengozzi, all’età di 90 anni. Esponente di primo piano del cattolicesimo democratico, Mengozzi è stato presidente provinciale delle Acli negli anni Cinquanta, segretario provinciale della Dc prima e deputato al Parlamento poi; in seguito è stato per dieci anni presidente della Camera di commercio, di Unioncamere nazionale, e infine presidente nazionale di Confcooperative. Ha fatto inoltre parte del Comitato economico e sociale europeo oltre a essere attivo nella sua città, Modena, anche come consigliere comunale fino al 1994.