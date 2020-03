All’interno l’intervista al professor Giacomo Cabri (Delegato alla Didattica di Unimore)

1226 esami svolti e 270 studenti laureati. È questo il primo bilancio di Unimore dopo un mese di didattica a distanza per mantenere la continuità della formazione degli universitari nonostante l’emergenza coronavirus. Docenti, personale tecnico amministrativo e studenti si sono trovati nella tempesta della pandemia un momento delicato ovvero, il passaggio dalla sessione di esami alle lezioni del secondo semestre. Ma nonostante le difficoltà oggi i docenti esprimono una generale soddisfazione sulla gestione degli insegnamenti e degli esami. L’università, dichiara il delegato alla Didattica Giacomo Cabri, è inoltre pronta a continuare con l’insegnamento a distanza anche in vista di un possibile ulteriore rinvio della riapertura delle attività didattiche, che, pare ormai certo, non riusciranno a ripartire nel mese di aprile