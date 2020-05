Sulla base di una segnalazione di un contadino di San Cesario, insospettito dal continuo movimento di persone, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco hanno effettuato un accurato controllo di un casolare abbandonato, rinvenendo un bilancino di precisione occultato all’interno di uno dei grossi tubi accatastati al suo interno. Nei giorni successivi, dopo un appostamento, gli uomini dell’Arma hanno fatto irruzione nel casolare e hanno sorpreso un marocchino nell’atto di nascondere nel tubo un vecchio calzino contenente 4 confezioni termosaldate di cellophane con all’interno 22 gr complessivi di cocaina in pietre 1700€ in contati. Nel frattempo un albanese, non vedendo tornare il suo complice, si era avvicinato al fienile, per poi tentare la fuga dopo aver visto i militari. L’uomo è stato bloccato e trovato in possesso di 600 euro in contanti. All’interno della macchina è stato rinvenuto un ulteriore involucro con 3 gr di cocaina. I due sono stati arrestati e tradotti presso la casa circondariale di Bologna.