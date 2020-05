All’interno l’intervista a Giuliana Fabbri (Responsabile governo attività di specialistica ambulatoriale)

Sono ripartite da oggi le attività di chirurgia e le prestazioni ambulatoriali che erano state sospese negli ospedali di Modena e provincia a causa dell’emergenza Coronavirus. Da Vignola fino a Carpi, passando per Castelfranco Emilia, Mirandola, Pavullo e Sassuolo, da oggi è iniziata anche la fase 2 delle attività sanitarie che interessa 39.350 prime visite, 35.000 prestazioni di radiologia, 31.000 prestazioni di diagnostica strumentale. Saranno le Aziende a richiamare i pazienti in attesa di una prestazione sospesa, pertanto non sarà necessario per i cittadini ricontattare i canali di prenotazione.

Al momento non sarà possibile però prenotare prestazioni al CUP, il centro unico di prenotazione.