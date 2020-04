È una Pasqua segnata dall’emergenza quella che si avvicina per i fedeli di Modena e provincia, fatta di chiese vuote e porte chiuse. Tv Qui, per offrire ai cittadini la possibilità di festeggiare la resurrezione di Cristo, trasmetterà in diretta tutte le celebrazioni più importanti. Domani con una doppia diretta, la nostra emittente trasmetterà le celebrazioni, presiedute da Monsignor Erio Castellucci, della Domenica delle Palme sia da Carpi che da Modena. Nella Cattedrale della città dei Pio la diretta inizierà dalle 11, dal Duomo del capoluogo dalle 18. La doppia diretta tornerà anche domenica 12, giorno della Santa Pasqua di Resurrezione. Di nuovo al mattino da Carpi e al pomeriggio da Modena, i fedeli potranno seguire le celebrazioni officiate da Monsignor Castellucci sul canale 19 o in diretta streaming sul sito www.tvqui.it. La nostra emittente seguirà inoltre tutte le messe del Triduo Pasquale, presiedute dal Vicario generale Monsignor Ermenegildo Manicardi, dal duomo di Carpi. Saranno trasmesse in diretta il Giovedì Santo, la Messa in Coena Domini alle 16, il Venerdì Santo, la celebrazione della Passione del Signore alle 15 e il Sabato Santo, Veglia Pasquale, alle 21.30. L’Arcidiocesi di Modena e Nonantola ricorda ai fedeli che sono a disposizione delle famiglie alcuni testi per vivere in forma domestica i primi tre giorni della Settimana Santa e l’intero Triduo pasquale, che potranno essere integrati alla visione in tv, o utilizzati per una celebrazione in famiglia