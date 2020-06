Il calcio che rivede la luce con tanti punti interrogativi ancora senza risposta sarà il tema centrale della puntata di Sport Qui, in onda stasera alle ore 21 su Tv Qui. Ne parleremo in collegamento con Giancarlo Romairone, ex attaccante del Modena negli anni ’90 e direttore sportivo fra A e B con Spezia, Pro Vercelli, Carpi e Chievo, con cui analizzare la ripartenza dei campionati prevista per metà giugno. La Lega Pro sarà al centro del dibattito anche grazie agli altri due ospiti. L’ex dirigente sportivo Vittorio Galigani, il cui blog calcistico “I graffi sul pallone” è uno dei più seguiti in Italia. E poi il collega Riccardo Panini della Gazzetta di Modena, con cui fare le carte al Modena del futuro dopo l’addio di Salvatori e la conferma di Mignani. E al termine della trasmissione prosegue la nostra estate con le gare di Modena e Carpi. Alle 22 si riparte con il pari beffardo subito dai canarini di Bollini a inizio febbraio 2019 sul campo del Ciliverghe, nonostante i gol di Montella e Ferrario, mentre giovedì alle 21 spazio al 2-0 sull’Axys guidata da Bob Notari con i gol di Ferrario e Sansovini. Mercoledì e venerdì tocca invece al Carpi 2017-18 di Serie B targato Calabro: potremo rivedere il successo per 2-1 sulla Ternana grazie ai sigilli di Melchiorri e Concas e il pari acciuffato nel recupero a Brescia ancora grazie a Melchiorri.