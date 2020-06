Ancora non è cominciato il Mondiale 2020 di Formula Uno che arrivano già le prime indiscrezioni su quello del prossimo anno. Non solo Sainz Junior che guiderà la Ferrari al posto di Vettel, come già annunciato, ma un altro figlio d’arte è pronto al debutto nel Circus. Mick Schumacher, 21enne figlio di Michael, è pronto al grande salto in Formula Uno dal 2021 alla guida dell’Alfa Romeo. Molto dipenderà anche dai risultati in questo suo secondo anno di Formula 2, se si correrà, perché il tedesco vuole guadagnarsi quel posto con il lavoro in pista. Poi l’operazione di marketing sarà collaterale, ma Mick non vuole un ruolo da comparsa.

Le porte dell’Alfa si apriranno grazie alla Ferrari di cui fa parte con il progetto Driver Academy: il team satellite di Maranello sarebbe pronto infatti ad accoglierlo al fianco di Antonio Giovinazzi visto che Kimi Raikkonen potrebbe ritirarsi all’età di 42 anni. Un segno del destino visto che fu proprio il finlandese a sostituire papà Michael sulla Ferrari ai tempi del primo ritiro. Intanto Mick scalpita per tornare in pista al volante della sua F2 del team Prema dopo l’anno d’esordio con alti e bassi. Una vittoria, qualche piazzamento e diversi errori che gli sono serviti per crescere. Il suo percorso è tracciato, ma servono ancora tanti chilometri d’esperienza per non trasformare il cognome in un macigno.