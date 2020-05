Nel video le interviste alla Prof.ssa Cristina Mussini, Direttrice del reparto di malattie infettive del Policlinico e al Prof. Andrea Cossarizza, immunologo e docente Unimore

La pandemia da Covid potrebbe tornare a settembre con una nuova ondata. E’ l’Oms a lanciare l’allarme tramite le parole del direttore per l’Europa Hans Kluge, una visione che lascia perplessi due dei massimi esperti immunologi. Al momento c’è un solo comportamento da tenere per allontanare la possibilità di ritorno del virus. Ci sono poi persone che restano positive al virus per molto tempo e per più tamponi.