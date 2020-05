Nel video l’intervista a Sergio Venturi, Commissario ad acta Emergenza Covid-19

Sono 206 i nuovi malati registrati oggi in Regione, dato ancora una volta sormontato dalle guarigioni giornaliere 332 nelle ultime 24 ore. L’Emilia Romagna diventa la regione dove le persone guarite distaccano maggiormente i casi attivi. Anche i decessi sono in calo, oggi si contano altre 35 vittime: 18 uomini e 17 donne. 4 di queste erano residenti in provincia di Modena. Nel nostro territorio il trend epidemiologico prosegue costante, nelle ultime 24 ore sono stati rintracciati altri 26 casi. Oggi i casi attivi si sono abbassati di altre 161 unità e 88 uomini e donne hanno lasciato i reparti Covid degli ospedali da Rimini a Piacenza. Da lunedì alcune misure restrittive si allenteranno ma non sarà ancora possibile visitare i parenti ospiti nelle case di riposo che come noto rappresentano al momento uno degli ultimi focolai del virus. Intanto fra ieri e oggi, è arrivato alla Stazione ferroviaria di Bologna un nuovo contingente di 15 infermieri volontari della task force nazionale. Tre di loro prenderanno servizio all’Ausl di Modena. Si tratta del quinto contingente arrivato in Regione dove ora operano 84 infermieri e 56 medici volontari.