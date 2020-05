Nel video le dichiarazioni di Alessandro Sala, Servizio Attività Amministrative Ospedaliere

Negli Ospedali dell’Azienda Ospedaliero –Universitaria di Modena rimangono 26 pazienti Covid positivi: 6 all’Ospedale Civile e 20 al Policlinico. Otto di loro sono in terapia intensiva e altri tre in sub intensiva. Il picco risale al 30 marzo, quando le persone ricoverate a causa del Coronavirus nei due Ospedali modenesi erano 298. Nel frattempo sono state introdotte nuove modalità di prenotazione e ritiro dei referti al fine di evitare assembramenti nelle sale d’attesa.

Sia al Policlinico che a Baggiovara gli sportelli di prenotazione Cip sono diventati sportelli virtuali, al tempo stesso sono stati implementati gli orari delle linee telefoniche dove prenotarsi.

Anche gli sportelli QUI Facile interni del Policlinico resteranno chiusi. Per fare l’Accettazione prima della prestazione sanitaria, bisogna seguire le indicazioni del foglio di prenotazione che indicherà dove l’utente debba recarsi.

Chi non è riuscito a pagare il ticket durante il periodo di emergenza non avrà costi aggiuntivi.