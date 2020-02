Si attende solo l’ufficialità, ma è già certo il rinvio delle due gare di Modena e Carpi di mercoledì 26 alle ore 18,30, nel turno infrasettimanale di Lega Pro. L’ordinanza dela Regione che vieta qualsiasi manifestazione sportiva fino a domenica 1 marzo di fatto anticipa il provvedimento ufficiale che domani dovrebbe emanare la Lega Pro.

Sul suolo emiliano romagnolo dopodomani sarebbero addirittura 5 le gare previste: quella del “Braglia” fra Modena e Arzignano (tra l’altro i vicentini non hanno giocato nemmeno oggi la gara col Padova), quella del “Cabassi” fra Carpi e Gubbio ma anche le sfide Rimini-Fano, Imolese-Fermana e Ravenna-Padova, mentre già oggi è stata fermata Vicenza-Piacenza. Al momento dunque dovrebbero restare in piedi per dopodomani solo Sudtirol-Feralpi, Samb-Cesena, Vis Pesaro-V Verona e Triestina-Reggio Audace, anche se è possibile che la Lega Pro – visto che le squadre emiliane in trasferta devono capire come potranno allenarsi con i campi chiusi – decida di rinviare in blocco la giornata per non falsare il campionato. Il Modena ha annullato la settimana di allenamenti e gare del settore giovanile e ha fatto sapere in via informale che se dovessero restare in piedi le gare di domenica 1 marzo (Fermana-Modena) si allenerebbe a porte chiuse, stessa strada che potrebbe percorrere il Carpi per la sfida Fano-Carpi di domenica 1. E poi c’è il grosso punto interrogativo del derby di sabato 7 marzo alle 20,45 al “Braglia” fra Modena e Carpi, che in caso di prosecuzione delle misure sarebbe a forte rischio.

Il Sassuolo invece potrebbe essere costretto a saltare dopo la gara di ieri a Bergamo anche le prossime due partite. Certo il rinvio domenica 1 marzo di Sassuolo-Brescia su suolo emiliano, ma poi c’è Inter-Sassuolo in Lombardia, epicentro del focolaio