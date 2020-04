Ancora troppi i cittadini fuori casa senza validi motivi. Ieri solo i carabinieri hanno sanzionato 29 persone nella Bassa e altre 8 nel pavullese mentre i posti di blocco predisposti a Modena hanno fatto rilevare solo alcune irregolarità di circolazione

Durante i controlli le Forze dell’Ordine sentono accampare scuse senza capo ne coda. Ieri mattina in piazza martiri a Carpi un Italiano di 33 anni fermato per un controllo, si è giustificato dicendo che stava portando a passeggio il cane. Quando gli agenti di Polizia gli hanno fatto notare che era troppo distante dalla propria abitazione ha cambiato versione dichiarando di essere diretto al Duomo per assistere alla messa, ma il Duomo in quel momento era chiuso. Crollate tutte le scuse si è messo poi a litigare con i poliziotti che lo hanno multato e denunciato per minacce a pubblico ufficiale.

E c’è addirittura chi colto in flagranza ha affermato di essere convinto che le sanzioni fossero terminate. È il caso di un ciclista 50enne proveniente da Bologna che in sella alla sua bici da corsa è stato sorpreso ieri dalla Polizia Provinciale sulla Nuova Estense vicino Montale Rangone. L’uomo dovrà pagare una multa da 933 euro.

In questi ultimi giorni la Polizia provinciale sta monitorando parchi e percorsi natura ciclabili da Bastiglia a Montese per individuare possibili trasgressori.

Sono tempi duri anche per ladri e rapinatori, con poca gente sulle strade la loro presenza dà più nell’occhio. Ieri in via dello Zodiaco a Modena due uomini erano in sosta con il motore acceso, controllati dalla Polizia sono risultati essere pregiudicati per furti. I due sono stati sanzionati con una multa e un foglio di via dal comune di Modena.