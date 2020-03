All’interno Andrea Consigli, portiere U.S. Sassuolo Calcio

Anche se la Serie A non si dovesse concludere, Andrea Consigli un piccolo importante traguardo l’ha già ottenuto superando le 200 presenze fra i pali del Sassuolo. Il guardiano milanese, rispondendo sul canale Instagram neroverde alle domande dei tifosi, ha parlato di questo delicato momento per l’Italia e special modo per la sua Bergamo, dove è cresciuto calcisticamente, una delle città più colpite dal Coronavirus. Consigli si è raccontato a cuore aperto, dagli inizi nel campo vicino a casa da attaccante, al debutto in A fino a quella gara indimenticabile di Cagliari con l’Atalanta. Dal 2014 Consigli è una delle colonne del Sassuolo, con cui c’è un accodo per prolungare il matrimonio fino al 2024. E il suo ricordo più bello va alla magica cavalcata di 3 anni fa in Europa.