Nel video l’intervista a Domenico Scalzo, Segretario Figisc Confcommercio Modena

Con i finanziamenti fermi le piccole e medie imprese affondano. E’ il grido d’allarme lanciato da Confcommercio Modena dopo il sondaggio compiuto su un campione di oltre 300 imprese che hanno richiesto un finanziamento garantito al 100% alle banche modenesi, per un importo fino a 25mila euro. Solo il 10% delle richieste è stato infatti soddisfatto, nel 45% dei casi l’attesa sarà di poco superiore al mese, nel restante 45% il prestito arriverà entro 2 o 3 settimane. Questo anche perché il Governo ha scaricato sulle spalle delle banche l’intero peso del finanziamento. La liquidità è la prima necessità per le piccole e medie imprese. Confcommercio per questo si appella al sistema bancario modenese.