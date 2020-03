Una gaffe decisamente imbarazzante quella che ha visto protagonista il vice sindaco di Modena Giampietro Cavazza che ha inviato per errore un audio in una chat di whazzup in cui faceva commenti pesanti sull’aspetto fisico di alcune sue colleghe della Giunta Comunale. Il caso potrebbe diventare di difficile soluzione. Le assessore Ludovica Carla Ferrari e Anna Maria Vandelli hanno affidato la risposta ai social apparendo, come è ovvio irritate, ma allo stesso tempo smorzando i toni e cercando di chiudere la polemica sul nascere. “Soprattutto in questi giorni – ha scritto l’assessora Ferrari –non abbiamo tempo e voglia di aprire un simile dibattito”. Anche l’assessora all’urbanistica Anna Maria Vandelli non ha voglia di polemizzare: “In queste settimane – ha scritto in un post – il mio pensiero più grande è come contribuire a risolvere tanti problemi”. Il messaggio inviato per errore in una chat di 97 contatti sta scatenando però una tempesta di polemiche all’interno del Comune. L’assessore ha già chiesto scusa alle dirette interessate e ora per il sindaco si apre il compito non facile provare a ricucire lo strappo.