All’interno l’intervista a:

Alberto Bellelli (sindaco di Carpi)

Riccardo Righi (assessore all’ambiente Comune di Carpi)

Ammonta a 1,6 milioni, fra piano di investimenti da 700mila euro e spesa corrente da 900mila euro, il piano di azioni che il Comune di Carpi mette in campo, nel triennio 2020-2022, per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Una linea che è stata mantenuta anche dopo il maxi emendamento al bilancio dovuto agli effetti dell’emergenza per il Coronavirus.

Sono tanti gli ambiti in cui il Comune ha deciso di intervenire, con azioni immediate e mobilità sostenibile: censimento del verde pubblico, il progetto smart city che prevede il monitoraggio della città con sensori, la desigillazione dell’asfalto e la piantumazione di oltre 30mila alberi, oltre al progetto bike to work.