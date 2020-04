Sono in arrivo sabato in edicola con in abbinata a “Sportweek” e “La Gazzetta dello Sport” tre figurine extra Panini della collezione “Calciatori 2019-2020”. La prima riprende l’apertura della “Gazzetta dello Sport” il giorno dopo la vittoria della Juventus contro l’Inter, nella partita dello scorso 8 marzo svoltasi a porte chiuse a Torino in uno stadio vuoto. Un’altra figurina è invece dedicata all’Atalanta come “fabbrica del gol”, mentre l’ultima al centrocampista biancoceleste Luis Alberto come “re degli assist”, scelta con un sondaggio sulla pagina social de “La Gazzetta dello Sport”. Queste figurine sono destinate a completare il “Film del Campionato”, la sezione speciale dell’album che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione che verrà ricordata come la più strana dal dopoguerra ad oggi. L’album dei calciatori Panini di quest’anno secondo tanti collezionisti potrebbe essere molto ricercata in futuro proprio per il particolare periodo storico a cui fa riferimento.