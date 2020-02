L’allerta gialla per forte vento in vigore per tutta la giornata di oggi è stata prolungata anche a domani per la perturbazione che sta interessando i nostri territori. Nel pomeriggio le raffiche che hanno spazzato l’Emilia-Romagna hanno superato in alcuni casi anche i 60 km/h. In Appennino, nella zona di Pavullo si sono inoltre verificati fenomeni temporaleschi con precipitazioni nevose. Una decina le operazioni dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti soprattutto per alberi e rami pericolanti o divelti e per coperture di tetti scoperchiati. In particolare a Modena sono intervenuti per la guaina del tetto dell’ex cinema Olympia; in zona Modena est le operazioni hanno riguardato gazebo e teli. Altre squadre sono intervenute a Carpi e a Bomporto