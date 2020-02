Nel video l’intervista a Pietro Cianci, attaccante Carpi FC e a Hraiech Saber, centrocampista Carpi FC

Tre gol per fugare gli ultimi dubbi sul suo valore. Pietro Cianci ha scelto il palcoscenico del derby con la Reggiana per far innamorare i tifosi del Carpi. L’attaccante barese, dopo le prestazioni in chiaroscuro delle prime tre gare con la nuova maglia, ha demolito con tre reti da ex la Reggiana, sostituendo al meglio l’infortunato Vano. E per la prima tripletta in carriera ci sono tante dediche speciali. L’anima del Carpi nel trionfo del derby è stato Saber Hraiech, l’uomo a cui Riolfo ha chiesto di non far respirare la Reggiana. E il centrocampista italo tunisino ha impreziosito la sua prova con due assist decisivi.