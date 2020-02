Scuole aperte o scuole chiuse. È la domanda che genitori e studenti si stanno facendo in questi giorni. Ancora non è stato deciso se da lunedì i ragazzi ritorneranno sui banchi ma dalla conferenza stampa di ieri l’assessore regionale uscente Sergio Venturi ha definito probabile il prorogarsi della chiusura anche nella prossima settimana. “Mi pare molto probabile che la chiusura delle scuole possa essere prorogata per un’altra settimana”. ha detto venturi a margine della conferenza stampa” secondo l’assessore dal punto di vista sanitario avrebbe poco senso chiudere per soli sette giorni. E da questa sera Venturi cederà la carica di assessore alla sanità dell’Emilia-Romagna al nuovo assessore Raffaele Donini.