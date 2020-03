All’interno le interviste a

William Ballotta (Segretario Generale Cisl Emilia-Romagna)

Manuela Gozzi (Segretaria Cgil Modena)

Un decreto a maglie troppo larghe ed è scontro con i sindacati riguardo la lista delle attività produttive che restano aperte. Le sigle accusano l’esecutivo di aver ampliato l’elenco del documento, e sono pronti a mobilitarsi se non ci sarà un incontro a breve. Sono 94 le categorie produttive che il Governo ritiene essenziali, troppe per Cgil, Cisl e Uil. E la Cgil di Modena chiede anche un incontro con il Prefetto per discutere sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.