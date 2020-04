In un momento di emergenza sanitaria dove anche i luoghi di culto, musei e monumenti sono chiusi, AGO Modena Fabbriche Culturali entra virtualmente nelle case degli appassionati di arte e cultura per proporre un’audiovisita a uno dei suoi gioielli: la Chiesa di Sant’Agostino, capolavoro dell’arte barocca in terra estense. A cura dello storico dell’arte Simone Sirocchi, su progetto grafico di Valentina Benedetti, la guida trasporta i visitatori in un viaggio virtuale alla scoperta del Pantheon Estense, che nel 1659 ospitò il grandioso apparato funebre allestito per le esequie di Francesco I e, negli anni successivi, tutte le cerimonie funebri della dinastia. L’audioguida alla chiesa di Sant’Agostino di Modena è accessibile dal sito web (agomodena.it) e dal canale Youtube di AGO. L’audiovisita permetterà di scoprire uno dei luoghi simbolo di Modena, una chiesa caratterizzata da una navata unica che ospita opere di Tomaso da Modena, Antonio Begarelli, Francesco Stringa, Lattanzio Maschio, Olivier Dauphin e Adeodato Malatesta.