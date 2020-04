Nel video l’intervista a Claudio Riso, segretario sindacato scuola-università-ricerca Flc Cgil Modena

La scuola per questo anno scolastico ha chiuso i battenti per l’emergenza Coronavirus. Ma è già ora di iniziare a pensare e programmare il ritorno in aula, si spera, da settembre che per forza non potrà essere come prima. Impossibile pensare tra 5 mesi di avere autobus affollati alle 7 e mezzo del mattino e aule con 25 alunni seduti gli uni accanto agli altri. Per questo la Cgil chiede di pianificare subito un rientro in sicurezza. Andranno ripensate tante modalità di fruizione della scuola e per questo serve una sorta di cantiere che metta assieme le amministrazioni, i sindacati e i professionisti del territorio che prefigurino gli scenari futuri. E Modena storicamente è sempre stato un territorio fertile per le nuove idee sulla scuola e lo deve essere anche ora.