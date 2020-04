Dopo quattro giorni di brusco calo torna a salire la curva dei nuovi contagi in Emilia-Romagna ma il trend visto in una prospettiva di 7 giorni si mantiene stabile. Oggi i nuovi malati riscontrati sono 457 un incremento spiega il Commissario per L’Emergenza Sergio Venturi dovuto all’aumento dei tamponi analizzati, l’incidenza della positività è di 1 su 10. Di tutti le persone sottoposte a test quindi, circa il 10% risulta positivo al coronavirus. A Modena i nuovi casi sono 45 un dato comunque fra i più bassi fino ad ora. Crescono invece i nuovi malati a Parma, sono 82, Reggio Emilia, con 71, e Bologna che ne conta 107. I decessi sono una trentina in meno rispetto a quelli di ieri. In Regione hanno perso vita 55 persone, 8 di queste erano residenti nella provincia di Modena. Le vittime per COVID arrivano così in Regione a un totale di 2.843. Se ne contano 10 nuove residenti nella provincia di Piacenza, 8 in quella di Parma, 7 a Reggio Emilia, 9 a Bologna, 2 a Ferrara, 1 a Ravenna, 4 nella provincia di Forlì-Cesena e 5 in quella di Rimini. Le nuove guarigioni sono oltre 300 non sono sufficienti a superare il numero dei nuovi positivi che oggi sono stati 457. I pazienti in terapia intensiva sono ora 316 nove in meno di ieri. E diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid che sono 28 in meno.