No agli esuberi pianificati da Sichenia Ceramiche. I sindacati Femca Cisl e Filctem Cgil insorgono, proclamando lo stato di agitazione con blocco di ogni prestazione straordinaria e/o aggiuntiva al normale orario di lavoro, oltre a un pacchetto di sedici ore di sciopero a discrezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria, per contrastare la procedura di licenziamenti già avviata dalla Sichenia Gruppo Ceramiche di Sassuolo. L’azienda della città delle piastrelle ha in programma il licenziamento di circa un terzo del personale, 53 dipendenti su 165 totali. I sindacati lamentano in una nota stampa che nei numerosi incontri avuti con l’azienda non sono mai state definitive vere prospettive di rilancio, strategie e investimenti impiantistici. Il prossimo incontro pianificato con l’azienda Sichenia è previsto l’11 febbraio, data in cui i sindacati cercheranno di carpire maggiori informazioni riguardo al futuro dell’azienda sassolese e dei 53 dipendenti per cui è previsto il licenziamento.