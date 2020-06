Nel video l’intervista a Fabio Galli, Presidente Codacons Modena

I centri estivi vanno verso la riapertura, ma con prezzi proibitivi per molte famiglie. Sul tema si è espresso il Codacons, a cui sono arrivate segnalazioni di aumenti delle rette fino a 300 euro in più rispetto agli anni precedenti per un’offerta molto ridotta perché limitata ai soli bambini dai 3 ai 6 anni. Cifre proibitive per moltissimi modenesi, soprattutto se sommate alle difficoltà date dalla crisi coronavirus. L’invito del presidente modenese del Codacons, Fabio Galli, è quello di non stare a queste condizioni e, se è possibile, evitare di portare i figli ai centri estivi.